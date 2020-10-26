اعرف اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ودوره بالنسبة لموظفى الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: - إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية. - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. - إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية. - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. - إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية. - إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنيــــــة. Advertisements ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2 - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

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