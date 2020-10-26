مصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا

الإثنين 26 أكتوبر 2020

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن مصرع 11 مهاجرا على الأقل، الأحد، إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة صفاء المساهلي في تغريدة على تويتر إن "11 مهاجرا على الأقل غرقوا صباح الأحد، إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا، وفق شهادة 10 ناجين أنقذهم صيادون وخفر السواحل".

ولم تحدد المساهلي مكان وقوع الحادث، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وتأتي هذه المأساة الجديدة عقب حادثتين، الأولى أسفرت عن مصرع 5 مهاجرين، الخميس، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، والثانية نتج عنها مصرع 15 مهاجرا بينهم طفلان، الإثنين، قبالة مدينة صبراتة الساحلية غرب ليبيا، وفق المنظمة.

من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فريديريكو سودا على تويتر: "تتواصل خسارة الأرواح وسط المتوسط التي ننبه إليها منذ أعوام وهي مرتبطة مباشرة بقلة عمليات الإنقاذ في البحر".

وجرى منذ يناير الماضي اعتراض نحو 10 آلاف مهاجر في البحر أعادهم خفر السواحل الليبيون إلى ليبيا، ولاقي 500 مهاجر على الأقل حتفهم هذا العام وسط البحر المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.