المعارضة تتصدر نتائج انتخابات ليتوانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز حزب "اتحاد الوطن" المعارض في الانتخابات البرلمانية بليتوانيا حيث حصل على 50 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 141 مقعدا.

ووفق لجنة الانتخابات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، جاء ائتلاف كل من حزبي المزارعين والخضر برئاسة رئيس الوزراء الحالي سوليوس سكفيرنيليس في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 32 مقعدا فقط، يليه الاشتراكيون الديمقراطيون بـ 13 مقعدا.

وحصل حزبان ليبراليان، "الحركة الليبرالية" و"حزب الحرية" الذي تأسس مؤخرًا، على 13 و 11 مقعدًا على الترتيب.

وفاز حزب العمال الشعبوي بعشرة مقاعد، وعاد اثنان من شركاء التحالف الثلاثة الحاكم إلى البرلمان بثلاثة مقاعد فقط لكل منهما.

وكانت نسبة المشاركة منخفضة حيث بلغت 9ر37 بالمئة، ومن المتوقع الآن البدء في مفاوضات من أجل تشكيل ائتلاف يقود البلاد.

وأجريت الانتخابات، الأحد، والتي جاءت بعد أسبوعين من انعقاد الجولة الأولى من التصويت، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية تأكيد إصابة 603 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي يومي.

Advertisements

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة حتى الآن 10184 إصابة و134 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وتم فرض إجراءات وقائية صارمة لمواجهة عدوى فيروس كورونا خلال الانتخابات، حيث أُجبر الناخبون على ارتداء الكمامات وإحضار أقلامهم الخاصة.

وتمت دعوة ما يقرب من 5ر2 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب في ليتوانيا لاختيار 68 نائبا من بين 141 عضوا هم أعضاء البرلمان.

وفي الجولة الأولى، تم تحديد 70 مقعدًا باستخدام التمثيل النسبي وثلاثة مقاعد أخرى بنظام الفائز بأكثرية الأصوات.

وألقت الجائحة بظلالها على المعركة الانتخابية التي حددت معالمها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.