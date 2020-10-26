كورونا عربياً: انخفاض منحنى الإصابات والوفيات.. و3 دول بلا حالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّل منحنى إصابات ووفيات فيروس كورونا المٌستجد في الدول العربية انخفاضاً لافتاً، ليوم أمس الأحد، بعد إصابة 16 ألفاً و413 حالة جديدة، بفارق نحو ألفين حالة عن يوم أمس الأول، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و58 ألفاً و63 إصابة مؤكدة، في حين حصد الوباء أرواح 227 شخصاً جديداً، ليبلغ عدد الضحايا 35 ألفاً و589 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: تونس واليمن وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 25 أكتوبر الجاري.