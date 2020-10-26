شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا تسجيل 161 حالة إصابة جديدة دون أعراض منها 138 حالة منقولة محليا .
وبدأت مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ يوم السبت اجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص بعد اكتشاف مريض بدون أعراض في مصنع للملابس.
وسجلت 137 حالة أخرى بلا أعراض في 25 أكتوبر تشرين الأول نتيجة الاختبارات التي تجرى.
وقالت اللجنة إنه في المجمل بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85810 حالات بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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