شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تغطي الواردات 45 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 26 أكتوبر 2020 م
تكفي الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى السعودية في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 45 شهرا، إذ بلغت نحو 1.68 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 37.7 مليار ريال.
ووفقا لـ “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وأخرى رسمية لتموز (يوليو) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 643 في المائة.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي، قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
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