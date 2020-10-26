شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 143 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106540 إصابة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 98903 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6199 حالة.

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