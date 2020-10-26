شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الأفغانية تقتل قياديا بارزا بتنظيم القاعدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان، على تويتر ليل السبت، إن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري الذي كان مدرجًا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

وأكد كريس ميلر رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب مقتل المصري في بيان، وقال إن «إبعاده عن ساحة القتال يمثل انتكاسة كبيرة لتنظيم إرهابي يعاني باستمرار من خسائر إستراتيجية ساعدت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها».

وقال ميلر إن فقد القاعدة للمصري «يسلّط الضوء على تراجع فعالية التنظيم الإرهابي».

والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.

وقالت مديرية الأمن الوطنية إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، إن ناشط القاعدة، الذي أُطلق عليه أيضًا اسم حسام عبدالرؤوف، مواطن مصري.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي إن أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.

ويصادف هذا الشهر مرور 19 عامًا على غزو الولايات المتحدة لأفغانستان للإطاحة بحكم حركة طالبان التي كانت توفر الملاذ لمقاتلي تنظيم القاعدة الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها تدريجيًا من أفغانستان بعد إبرام اتفاق تاريخي مع طالبان في فبراير.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب من طالبان التي وافقت على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.

وبدأت عملية السلام بين الأفغان في الدوحة الشهر الماضي. وعلى الرغم من المحادثات فقد احتدم القتال بين طالبان وقوات الحكومة الأفغانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي إن طالبان وافقت على «إعادة تحديد» التزاماتها بموجب اتفاق انسحاب القوات وتقليص عدد الضحايا في البلاد.