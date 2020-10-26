شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تنسق مع قطر والإخوان لإفشال «جنيف» وإعادة ليبيا للاقتتال والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مثلث الشر المتمثل في «تركيا وقطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإهابية» في التنسيق فيما بينهم بالإيعاز لأذرعهم الإرهابية؛ من أجل إجهاض نتائج محادثات جنيف الأخيرة، التي أسفرت عن وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وبدأت تركيا في خرق الاتفاق العسكري الموقّع بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بعد أقل من 24 ساعة على توقيعه، يوم الجمعة الماضي، إذ نشرت أنقرة صورًا لعدد من الضباط الأتراك يشرفون على تدريب أفراد من مجموعات مسلحة ليبية تابعين للوفاق في إحدى المناطق الواقعة غرب ليبيا.

بدورها، أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية في مصراتة وطرابلس تعليمات للميليشيات التابعة لها بإشعال نار الخلافات وإثارة الأزمات والقلاقل وتصدير صورة للعالم بأن العاصمة تشهد اضطرابات تحول دون إتمام عودة ليبيا للمسار السياسي، والتي كان آخرها نهب ما تسمى «كتيبة ثوار طرابلس» منزل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، والاعتداء على أسرته في طرابلس، ما دفع أعيان مصراتة إلى إصدار بيان، أمس الأحد، تطالب فيه الميليشيات بالرحيل عن العاصمة الليبية.

أموال قطر

وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف لـ«اليوم»، إن قطر سارعت لإفشال الاتفاق العسكري الليبي بدفع مبالغ مالية كبيرة لتركيا للدفع بمزيد من المرتزقة والسلاح للإرهابيين في ليبيا لرغبتها في استمرار تأجيج الفتن والحرب لتبقى على فرصها في منع ليبيا من استعادة الاستقرار، لافتًا إلى أن النظام القطري يسعى لعدم عودة ليبيا لضخ الغاز بشكل منتظم ليبقى بدون منافس في هذا المجال، فضلًا عن رغبة الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة بقيادة جماعة الإخوان للوصول إلى الحكم في ليبيا.

أوروبا ترحب

على صعيد متصل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أمس الأحد، ترحيب الدول الأعضاء بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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وقال البيان، إن الاتفاق خطوة حاسمة ونتيجة لأشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، داعيًا الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل والفوري للبنود. كما طالب جميع الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية إلى دعم الجهود الليبية، مشددًا على ضرورة الامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب فورًا، مؤكدًا أن الاتحاد والدول الأعضاء يقفون على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

التزام الجيش

كان الجيش الوطني الليبي أعلن التزامه بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع رؤيته في مكافحة الإرهاب وحل الميليشيات المسلحة. وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، من بنغازي، إن الجيش جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وسيلتزم بكل ما ورد في هذه المبادرة، لافتًا إلى أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. وأشار المسماري إلى أن هناك ملفات أمنية تحتاج لحل مثل وجود ميليشيات إرهابية تحتضن إرهابيين فارين من بنغازي ومصنفين كعناصر وكيانات إرهابية.

وأعرب عن تمنياته أن ينسحب اتفاق جنيف على الشقين السياسي والاقتصادي في مسارات حل الأزمة الليبية. مضيفًا: سنتجاوز التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل أن يؤدي لحل سياسي.

ودعا المسماري، تركيا، للتوقف عن التدخل في الشأن الليبي، قائلًا: يجب على رئيس النظام التركي أردوغان أن يحزم حقائب جنوده ويرحل عن ليبيا، ويطيع رغبات الشعب الليبي والأمم المتحدة.