شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجوما للميليشيات شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

صدّ مقاتلو الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، السبت، هجومًا شنّته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة رصدوا تحركات ميليشيات الحوثي المهاجمة وأجبروها على التراجع، بعد تلقيها ضربة موجعة وتكبّدها قتلى وجرحى.

وأكد المصدر، أن المعارك التي خاضها مقاتلو الجيش منذ ساعات الصباح الأولى أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، إلى جانب تدمير عدد من الأطقم، فيما استعاد الأبطال طقمين آخرين بعتادهما.

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وعلى الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

من جهة أخرى، أحبط الجيش الوطني، السبت، محاولة هجوم لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبال الكرسي والكلح والمدافن في مران بمحافظة صعدة.

وقال المقدم إبراهيم الفقيه، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع الميليشيات في تبة الرواقي والبريكية والشريفي وريعان حاولت التقدم نحو مواقع الجيش الوطني، وأسفرت عن قتل وإصابة عدد كبير منهم، وفرار ما تبقى منهم، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.