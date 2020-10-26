مفاوضات سودانية غير رسمية مع "الحلو" الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر مطلعة أن حكومة السودان والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو سيبدآن مفاوضات غير رسمية عبر "ورش عمل" الثلاثاء المقبل.

ووفق المصادر ذاتها فإنه من المقرر أن تبحث هذه الورش قضية علاقة الدين بالدولة، وهي النقطة الرئيسية التي عطلت مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم وحركة الحلو.

وتأتي الورش إنفاذا للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والحلو في أديس أبابا، مؤخرا، والذي نص على نقاش غير رسمي لقضية علاقة الدين بالدولة، ليتم استئناف المفاوضات الرسمية على ضوء نتائجه.

وبحسب المصادر فإن الورش التي ستنعقد في العاصمة جوبا، سيشارك فيها خبراء سودانيون وأجانب في مجال التفاوض، فيما سيبدأ التفاوض الرسمي على ضوء نتائجها الأسبوع المقبل.

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وكسر اتفاق حمدوك والحلو جمود عملية التفاوض بين الطرفين، إثر تمسك الحركة الشعبية بفصل الدين عن الدولة أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الأغلبية غير المسلمة، بجانب اعتراضها على رئاسة الفريق أول محمد حمدان حميدتي لوفد الحكومة السودانية التفاوضي.

لكن حميدتي والحلو تجاوزا الخلاف بينهما خلال اجتماع رفيع رعته الوساطة الجنوبية في جوبا مؤخرا.

وتعد حركة الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة بولاية جنوب كردفان، واحدة من الحلقات المفقودة لاستكمال عملية السلام في السودان والتي بدأت باتفاق تاريخي بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية والذي يتأهب لدخول حيز التنفيذ.