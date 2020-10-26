التحالف يدمّر سادس مسيرة حوثية مفخخة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير مسيرة حوثية "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت في طريقها إلى السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت صباح اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية.

وأضاف: "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".



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وتعد هذه سادس مفخخة يعلن التحالف تدميرها قبل وصولها إلى الأراضي السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.



وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.