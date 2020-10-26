عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تسيطر على سفينة مختطفة.. اعتقال 7 متسللين

الإثنين 26 أكتوبر 2020

الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات المسلحة سيطرت على سفينة في القنال الإنجليزي واحتجزت 7 أشخاص يعتقد أنهم متسللون.



وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة سيطرت على السفينة واحتجزت 7 أفراد"، ومن المقرر الآن استكمال تحقيقات الشرطة في الواقعة.

وأشارت تقارير مبدئية إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى.

Advertisements

وطلبت الشرطة مساعدة الجيش وتم فرض طوق حول الناقلة التي تحمل اسم "نيف أندروميدا" والموجودة حاليا قرب جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وقالت الشرطة إن الطاقم تعرض لتهديدات من المتسللين، ولم تتضح بعد نوايا المتسللين ولا جنسياتهم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف لرصد حركة السفن أنه كان من المتوقع وصول نيف أندروميدا، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، إلى ميناء ساوثامبتون في إنجلترا الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.

وأضافت البيانات أن السفينة أبحرت من لاجوس في نيجيريا.