شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعريفات هامة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 10 تعريفات هامة بهدف سهولة التفسير والتطبيق، وذلك من خلال ضبط معانى الألفاظ والعبارات الواردة به تجنباً للخلاف حول معناها واختلاطها بمعانٍ أخرى.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

‏وتشمل التعريفات كما جاءت بالمادة الآتى:

1-الوزير :وزير المالية‏

2- رئيس المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية

3- القانون الضريبى :قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على ‏القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة ‏أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.‏

4- المصلحة :مصلحة الضرائب المصرية

5- الضريبة :أى فريضة مالية أياً كان وعاؤها أو القانون الذى ‏ينظمها، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها.‏

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6- المبالغ الاخرى :أى مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة ‏بتحصيله أو استقطاعه بأى صورة من الصور أياً كان مسماه أو السند القانونى الذى بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلك مقابل التأخير ‏والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية. ‏

7- الممول :الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى ‏يفرضها القانون الضريبى.‏

8- المكلف : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصاً كان أو عاماً ‏المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد ‏التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبى، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما ‏كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما ‏كان حجم معاملاته.‏

الفترة الضريبية: 9

المدة الزمنية المحددة التى يقدم عنها الإقرار ‏الضريبى وفقاً للقانون الضريبى.‏

الإقرار الضريبى:10

النموذج أو البيان الذى يحل محله والذى ‏يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، ‏عن فترة ضريبية معينة.