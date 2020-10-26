شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يعدد إنجازات البرلمان.. منها 887 تشريعا بعدد مواد 10528 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب حقق الكثير من النجاحات خلال الـ 5 سنوات السابقة، حيث أصدر 887 تشريع، بإجمالي عدد مواد 10528 مادة"، كما أقر 294 اتفاقية دولية، وعقد 369 جلسة عامة في أدوار الانعقاد، منهم 62 جلسة في الدور الخامس في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعدد فوزى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إنجازات مجلس النواب في السنوات الخمس الأخيرة، قائلا: "قدمنا 1278 بيانا عاجلا غير مدرج في جدول الأعمال، و6008 طلب إحاطة، و4133 سؤال وجاء الرد عليه سواء كتابيا وشفهيا من الحكومة، و3188 اقتراح برغبة، و200 طلب مناقشة عامة أي أن البرلمان كان نشطا جدا من الناحية الرقابية على عكس ما قد يكون في ذهن البعض".

وأشار إلى أن مجلس النواب ركن من أركان الحياة السياسية والتشريعية في مصر، ويعد حلقة الوصل ما بين المواطنين والقيادة السياسية، وكان على قدر المسئولية والقسم الذى أقسم به وقت بداية الجلسات، كما وضع يده في يد القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم الدولة المصرية.

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وأوضح الأمين العام لمجلس النواب، لائحة مجلس النواب نظمت التزام النواب بحضور الجلسات، وراعت ظروف النواب لاسيما وأنهم يقع على عاتقهم ظروف كبيرة في دوائرهم، مؤكدا أن مجلس النواب قدم بنية تشريعية ضخمة في مصر، متابعا: "المجلس المقبل لن تكون عليه التبعات الثقيلة التي كانت على المجلس الحالي الذى كان على قدر المسئولية وتحمل وأوفى بالعهد والقسم".

وعن انتقال البرلمان إلى العاصمة الإدارية، قال: "في أقرب فرصة وبمجرد ما ينتهى المبنى ويكون جاهز سنذهب إليه، أما بخصوص الجلسات وبثها على الهواء في البرلمان المقبل، فسأنقل هذه الرغبة لرئيس المجلس المقبل".