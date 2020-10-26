شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائى للجنة 50 بالجيزة: عماد الدرجلى 382 صوتًا وأبو بكر غريب 294 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 50 بدائرة البدرشين والعياط ( مدرسة الزهراء- الشنباب)، على مشاركة 695 ناخب من إجمالى 3882 يحق لهم الانتخاب. وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 50 بدائرة البدرشين والعياط ( مدرسة الزهراء- الشنباب)، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. Advertisements وجاءت الاصوات للمرشحين موزعة كالتالى: نادرعبده صديق 46 صوتًا، عماد الدين الدرجلي 382 صوتًا، حازم رياض جودة على 68 صوتًا،عمروسمير الديب 43 صوتًا، عماد الدين احمد امام 29 صوتًا، فاروق محمد ابو عيطة101 صوتًا،عبد النبى محمود ابراهيم محمود 43 صوتًا، سامح علي عبد الواحد شقير74 صوتًا، أبوبكرعلى أبو بكرغريب 294 صوتًا. وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائي للجنة 50 مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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