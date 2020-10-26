شكرا لقرائتكم خبر عن "السياسة الدولية" برئاسة ناجى قمحة تحصل على معايير اعتماد معامل arcif العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت مجلة السياسة الدولية، التي يرأس تحريرها الزميل أحمد ناجى قمحة، على معايير اعتماد معامل أرسيف arcif الدولية، وذلك بعد فحص ما يزيد عن 5100 عنوان مجلة عربية علمية وبحثية في مختلف التخصصات.

وحسب جواب صادر من معامل أرسيف العالمية، فقد تم اعتماد مجلة السياسة الدولية، برئاسة الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، وفق 31 معيارا تتوافق مع المعايير العالمية.

وحصلت مجلة السياسة الدولية على المرتبة الثالثة في تخصص العلوم السياسية بين 40 مجلة على مستوى العالم، والمرتبة 37 مكرر بين مجموع مجلات بلغ 681.