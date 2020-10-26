شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس المحامين عن إدعاءات وجود مخالفات انتخابية: "أزاي حقوقيين يقولوا كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، ما رصدته بعض التقارير الحقوقية حول ما أسمته بالشحن الجماعي للناخبين في إطار رصدها للمخالفات والخروقات في عملية التصويت التي جرت على يومين في المرحلة الاولى، قائلاً: أي عملية شحن لناخبين تمت عبر مرشحين على حسابهم وهذا ليس خرقاً في حد ذاته لان الدولة لم تقم بذلك لصالح مرشح معين كما حدث في إنتخابات سابقة في عقود سابقة وهذا هو الانتهاك إذا قامت به الدولة لكن على مستوى الافراد "المرشحين" فهذا ليس خرقاً إنتخابياً وإنما قد يكون من وسائل الراحة التي وفرها المرشح لناخبيه.

وتابع في لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "ورغم قيامه بنقل الناخبين إلا أنه ليس بوسعه الآن الدخول للستارة في اللجان الانتخابية وهذا ليس خرقاً، وانا الصراحة بستغرب أزاي حقوقيين يقولوا كده؟".

واستطرد قائلاً:" لا يستطيع أحد اليوم أن يتحدث عن تسويد بطاقات انتخابية أو البطاقة الدوارة أو مساس بعملية التصويت ذاتها داخل المجمع الانتخابي ممكن يبقى فيه توجيه للناخبين وهذا خطا من قبل المندوبين وهنا دور رئيس اللجنة الذي يجب عليه إيقاف المندوب وإخراجه".

وحول استخدام المال السياسي قال:" مصر كانت تعرف فريقين رئيسين قبل عام 2011 هما الاخوان والحزب الوطني خرج الاخير في ثورة يناير فاكتسح الاخوان لعدم وجود منافس ثم خرج الاخوان في عام 2013 وتبقى من تبقى من الحزب الوطني الذي شهد تجديد بدخول الجيل الجديد ولكن دائماً لابد ان نفرق بين الريف والحضرفالريف يختلف كثيراً لوجود ثوابت عائلية حول شخصية المرشح والذي يتم اختياره بثوابت عائلية وعصبية وليس تزويراً وهذه طبيعة مكونات دوائر الريف قد يتغير الأفراد في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية لكن تبقى نفس العائلات والقبائل".