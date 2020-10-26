شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب البرلمانى الأسبق أحمد أبو حجى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى قبل قليل النائب البرلمانى الأسبق أحمد أبو حجى بمركز سوهاج، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الجامعة، حيث تبين أن سبب الوفاة سكتة قلبية.

Advertisements

يذكر أن النائب أحمد أبوحجى كان يشارك فى الدعاية الانتخابية لزوجته الدكتورة ألفت المزلاوى مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2021، وهو نائب سابق عن الحزب الوطنى عدة دورات بمجلس الشعب.