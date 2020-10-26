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وفاة النائب البرلمانى الأسبق أحمد أبو حجى بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى قبل قليل النائب البرلمانى الأسبق أحمد أبو حجى بمركز سوهاج، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الجامعة، حيث تبين أن سبب الوفاة سكتة قلبية.

 

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يذكر أن النائب أحمد أبوحجى كان يشارك فى الدعاية الانتخابية لزوجته الدكتورة ألفت المزلاوى مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2021، وهو نائب سابق عن الحزب الوطنى عدة دورات بمجلس الشعب.

 

 

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