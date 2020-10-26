البرازيل تسجل 231 حالة وفاة و13 ألفا و493 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 231 حالة وفاة و13493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ أكثر من 5 ملايين و394128 مصابا منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157134 حالة.

وذكرت القناة الروسية أن الأرقام أظهرت تراجعا بواقع النصف من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن السبت عن تسجيل 26979 إصابة و432 وفاة بالفيروس، مشيرة إلى أن البرازيل تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

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