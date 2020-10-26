الجيش البريطاني يسيطر على ناقلة نفط بالقنال الانجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أفرادا من القوات المسلحة اعتلوا سفينة بالقنال الانجليزي وسيطروا عليها، بعد الاشتباه بتعرضها لاختطاف واعتقلوا سبعة أشخاص، وفقا لصفحة الوزارة عبر تويتر.

وكتبت الوزارة مساء الأحد عبر تويتر "استجابة لطلب الشرطة، أذن وزير الدفاع ووزير الداخلية لأفراد القوات المسلحة بالصعود على متن سفينة في القنال الإنجليزي لحماية الأرواح وتأمين السفينة التي كانت عرضة للاختطاف".

وأضافت الوزارة "سيطرت القوات المسلحة على السفينة وتم اعتقال سبعة أفراد. وستستمر تحقيقات الشرطة الآن. وتؤكد التقارير الأولية أن الطاقم بخير وبصحة جيدة".

وأكدت الشرطة في وقت سابق بحدوث واقعة على متن ناقلة للنفط في القنال الانجليزي قبالة جزيرة وايت.

ومن المقرر أن ترسو الناقلة، التي يبلغ طولها 228 مترا، ووزنها أكثر من 42 ألف طن، وكانت قد رست في نيجيريا مطلع أكتوبر، في ساوثامبتون.