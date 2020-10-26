​​اليوم.. "مصر للطيران" تسير 37 رحلة دولية تقل 3800 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 37 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3800 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، واشنطن، جوبا، بغداد، أكرا، الدمام، أمستردام، جدة، المدينة المنورة، الرياض، مسقط، أربيل)، و6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3800 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.