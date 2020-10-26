واشنطن: أرمينيا وأذربيجان تعلنان التزامهما بوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأحد، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان أعادا التأكيد على التزام بلديهما بتنفيذ وقف إنساني لإطلاق النار والامتثال له.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في موسكو مطلع الشهر الجاري، حيز التنفيذ يوم الاثنين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان مشترك من جانب الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر تويتر إن الولايات المتحدة قامت بتسهيل المفاوضات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لتقريب الدولتين من حل سلمي للنزاع حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وفي بيان منفصل، قالت مجموعة مينسك إن الرؤساء المشاركين ووزيرا الخارجية اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في جنيف في 29 أكتوبر لمناقشة تسوية سلمية.

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وتم تشكيل مجموعة مينسك في عام 1992 من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للصراع.

كان رئيس أذربيجان، إلهام علييف، قد قال في وقت سابق إنه لن يقبل أي دعوات لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وسط استمرار القتال مع الجارة أرمينيا للأسبوع الخامس.

وفي كلمة متلفزة نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، قال علييف إنه يتعين على أرمينيا الموافقة عل سحب قواتها من أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا من أجل إنهاء الأعمال القتالية.

واندلعت في صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في منطقة ناجورنو كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.