محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد "الفاو" مقاومات الاستثمار الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء اليوم الأحد، الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر (الفاو)؛ لبحث مقومات الاستثمار الزراعي بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة.

ناقش الاجتماع أيضًا المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك فيها، وسُبل التعاون في مجال تطوير نظم الري بالمحافظة، وفق بيان المحافظة.

ولفت المحافظ إلى الاتفاق على فتح مقر للمنظمة بالمحافظة، مهديًا درع المحافظة للوفد.