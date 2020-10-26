تركيا تمدد التنقيب في المتوسط ​​

استمرت تركيا بتأجيج التوترات في المنطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط، حيث أعمال المسح السيزمي لسفينتها Oruc Reis ​​حتى الرابع من نوفمبر.

وتخوض تركيا واليونان نزاعاً حول مساحة الجرف القاري والمطالبات المتضاربة بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط. وقد انسحبت أنقرة من Oruc Reis الشهر الماضي للسماح بالدبلوماسية قبل قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سعت قبرص لفرض عقوبات على تركيا. وقد أُعيد هذا الشهر، مما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.

واندلع الخلاف في أغسطس عندما أرسلت تركيا Oruc Reis إلى المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص أيضًا، إلى جانب سفينتين أخريين، وستواصل Oruc Reis العمل في منطقة جنوب جزيرة رودس اليونانية، حسبما جاء في إشعار البحرية التركية.