القضاء على 6 عناصر من بوكوحرام الإرهابية

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، دنجس عبد الكريم ، بأن الشرطة اشتبكت مع مسلحي حركة «بوكوحرام»، حيث استهدفوا بلدة بابنجيدا في منطقة الحكومة المحلية تارموا الواقعة بالمحافظة المذكورة شمال شرقي نيجيريا.
وأضاف أن الاشتباكات استمرت لمدة ثلاث ساعات، هرب خلالها بعض المسلحين بعد إصابتهم بطلقات نارية، بينما قتل ضابط شرطة وأصيب آخر.
كما أدى الهجوم إلى تدمير بعض من الأصول الحكومية، مما أسفر عن إثارة الرعب بين المواطنين.
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