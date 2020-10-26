السلطات القطرية تنتهك حقوق 13 سيدة أسترالية

إضافة إلى أنه لم يتم إخبار أي من النساء عن الطفل المتوفى قبل الفحص، وأصبح الحادث مسألة خطيرة بين الحكومتين الأسترالية والقطرية، بحسب 7News.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إنها على علم بـ «التقارير المقلقة».
وأضافت: «لقد سجلنا رسميًا مخاوفنا الجادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتأكدنا من أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبًا».
كما اشتكت النساء من الحادث أثناء وجودهن في الحجر الصحي بالفندق بعد عودتهن إلى أستراليا.
وحسب ما ذكرت صحيفة Daily Telegraph، لا تملك الحكومة الأسترالية سلطة فتح تحقيق لكن وزارة الخارجية تعمل مع الحكومة القطرية لمعالجة هذه القضية.
وقد أجرت Daily Mail أستراليا اتصالا بالخطوط الجوية القطرية للتعليق على الحادثة.
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