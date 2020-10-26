مصرع 6 عناصر من حركة الشباب جنوبي الصومال

لقي 6 عناصر من «حركة الشباب» الصومالية بينهم قيادي بارز حتفهم خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الصومالي جنوبي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن العناصر الستة قتلوا خلال عملية قامت بها قوات «الكونامدوز» في مناطق تابعة لمدينتي «بلعد» و»أفجوي»في محافظتي شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى جنوبي الصومال.

وأضافت أن «العملية أسفرت كذلك عن مقتل قيادي في الحركة مسؤول عن الجانب المالي في المحافظتين، حيث كان يعمل على جمع الأموال إجبارياً من المدنيين لاستخدامها في إلحاق الأذى بهم عن طريق التفجيرات».

وأشارت إلى أن القوات الصومالية دمرت المواقع التي تستخدمها الحركة في جمع الأموال بالمناطق المذكورة، وأزالت ألغاماً أرضية من الطرقات.

يذكر أن الجيش الصومالي يواصل في جنوب البلاد عملياته العسكرية للقضاء على عناصر الحركة التي تنفذ من وقت لآخر هجمات على المباني الحكومية والفنادق.