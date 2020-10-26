أزمة الكركارات ترخي بظلالها على موريتانيا.. مواطنون يشكون نذرك الخضر وارتفاع أثمنتها

في ظل تعثر حركة النقل البري بين المغرب وموريتانيا على مستوى معبر الكركارات، بسبب العرقلة التي تقف جبهة البوليساريو الانفصالية وراءها، بدأت أصوات الموريتانيين تتعالى، خوفا من تضرر أمنهم العذائي بسبب انقطاع الموارد المغربية على أسواقهم.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الأحد، صورا صادمة، لأسواق في مدن متفرقة منها العاصمة نواكشوط، فارغة من المواد الغذائية وخصوصا الخضر، بسبب عدم دخول شحنات الخضر من المغرب، بسبب توترات الكركارات.

وفي ذات السياق، نقلت ذات المصادر، صرحخة مواطنين موريتانيين، يشتكون نذرة المواد الغذائية التي اعتادت البلاد استيرادها من المغرب وخصوصا الخضر، كما يشتكون من الارتفاع الصاروخي لأسعار ما توفر من الخضر في الأسواق، حيث ارتفع ثمن بعضها، مثل الطماطم ب300 في المائة، مقارنة مع فترة النشاط العادي لمعبر الكركارات.

صحافيون موريتانيون، نقلوا هموم المواطنين لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتب بعضهم أن ما أقدمت عليه جبهة البوليساريو الانفصالية في معبر الكركارات، هو حرب على المواطن الموريتاني لأنها مسته في أمنه العذائي.