هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، تحقيق الجيش اليمني، تقدما نوعيا، خلال الأيام الماضية، في المعارك التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أن الجيش حقق خلال الأيام الماضية انتصارات وتقدمات نوعية في طريق النصر الكبير ودحر مشروع إيران التخريبي وأدواته الخبيثة المتمثلة بميليشيات الحوثي الكهنوتية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان اليمني، عن تقديره لدعم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ودورها الكبير بمساندة القوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة له إلى الخطوط الأمامية والمواقع القتالية في محافظة الجوف، بشرق اليمن، واطلع فيها على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحرزها الجيش في مختلف الجبهات ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الفريق بن عزيز على المضي قدماً في العمليات العسكرية حتى فرض السيطرة على المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين واستعادة أمن البلاد واستقرارها.

من جانبه أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة في اليمن اللواء الركن أمين الوائلي، أن الأيام القادمة ستكون أشد وبالاً على الميليشيا الحوثي.