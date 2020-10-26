شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في صعده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 صباحًا, 26 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلن الجيش اليمني، اليوم إحباط محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعده.

وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: “إن وحدات من اللواء شنت هجوما استهدف مواقع تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران”.

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدم المليشيا نحو مواقع الجيش وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.

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