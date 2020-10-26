شكرا لقرائتكم بايدن: ترمب استسلم للجائحة.. والرئيس يؤكد: نحرز تقدما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد القول بأن بلاده تحرز تقدما في مواجهة جائحة كوفيد-19، على الرغم من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات، بينما واصل نائبه مايك بنس الحملة الانتخابية رغم ثبوت إصابة عدد من المستشارين من حوله بكوفيد-19.

ودفع ذلك منافس ترمب الديمقراطي جو بايدن لتوجيه انتقادات حادة له اتهمه فيها بأنه استسلم أمام الجائحة.

ومع بقاء تسعة أيام فحسب على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، تعلل البيت الأبيض بأن بنس مصنف من بين "العاملين الضروريين" ليبرر تنقله وسفره رغم مخالطته لكبير موظفيه مارك شورت الذي ثبتت إصابته بكورونا أمس السبت.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن عددا من كبار مستشاري بنس ثبتت أيضا إصابتهم بالمرض.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة 84244 إصابة بالمرض و79852 إصابة أمس السبت وهي أكبر أعداد في يوم واحد منذ بدء الجائحة التي أودت بحياة نحو 225 ألف أميركي حتى الآن وتسببت في خسارة الملايين لوظائفهم. وتسبب ذلك في إبقاء الجائحة في صدارة السباق الرئاسي.

ومن المقرر أن يحضر بنس فاعليات للحملة الانتخابية في ولاية نورث كارولاينا في وقت لاحق اليوم بينما ألقى ترمب خطابا في تجمع انتخابي في مطار نيو هامبشير.

ورغم تصاعد وتيرة الزيادة في أعداد الإصابات بكورونا في الكثير من مناطق الولايات المتحدة، قال ترامب "لم تتعاف أمة في العالم أجمع كما تعافينا".

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"لدينا كل شيء"

وقال ترمب لحشد من مؤيديه الكثير منهم لم يضع كمامات أو يراعي قواعد التباعد الاجتماعي "نحن نتغلب على الأمر.. لدينا لقاحات ولدينا كل شيء. حتى دون لقاحات نحن نتغلب على الأمر".

دونالد ترمب وجو بايدن

وتابع قائلا "سينتهي الأمر. وتعلمون من أصيب به؟ أنا.. هل تصدقون ذلك؟".

وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض لقناة (سي.إن.إن) "لسنا بصدد السيطرة على الجائحة. نحن بصدد الحصول على

لقاحات وعلاجات وسبل أخرى لتخفيف الأثر".

"الإدارة استسلمت"

وفي بيان أصدرته حملة بايدن تعليقا على تلك التصريحات، قال المرشح الديمقراطي إن ميدوز "أقر بشكل صادم هذا الصباح بأن الإدارة الأميركية استسلمت حتى فيما يتعلق بمحاولة السيطرة على تلك الجائحة.. لقد تخلوا عن مهمتهم الأساسية ألا وهي حماية الشعب الأميركي".

وتابع بايدن قائلا "لم تكن تلك زلة لسان من ميدوز بل كان اعترافا ضمنيا باستراتيجية الرئيس ترمب منذ بداية تلك الأزمة وهي

التلويح براية الاستسلام البيضاء والأمل بأن الفيروس سيختفي بمجرد تجاهله. لم يحدث ولن يحدث".

ومن المقرر أن يكمل ترمب حملته الانتخابية في ولاية مين اليوم الأحد. وليس لدى بايدن أي فاعليات على جدول حملته الانتخابية

اليوم.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي على مستوى البلاد تظهر تقدما واضحا لبايدن إلى أنها تظهر أيضا سباقا متقاربا في ولايات حاسمة قد تحدد النتيجة.