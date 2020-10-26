شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: نسبة الاقبال في انتخابات مجلس النواب جيدة رغم أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام الخولى عضو حزب مستقبل وطن، إن نسبة الاقبال في انتخابات مجلس النواب جيدة رغم أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن القائمة الوطنية من أجل مصر ضمت أحزاب من مختلف التيارات السياسية.

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مصر تشهد حركا سياسيا ومنافسة شريفه في انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن بع من لم يترشحوا في القوائم الانتخابية هاجموا حزب مستقبل وطن.

وتابع أن حزب مستقبل وطن المساند للدولة ولا علاقة لنا بمؤسسات الدولة، مضيفا أنه منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن لم يتم تغير ورقة واحدة في أي انتخابات في الدولة حتى الآن، موضحا ان الأجهزة التنفيذية على الحياد بين جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يلعب على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب، ويعتبر هذا طموح أي حزب.