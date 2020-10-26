شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب البرلمانى الأسبق أحمد أبوحجى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى قبل قليل النائب الأسبق أحمد أبوحجى بمركز سوهاج، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الجامعه، حيث تبين أن سبب الوفاه سكته قلبيه.

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يذكر أن النائب أحمد أبوحجى كان يشارك فى الدعايه الانتخابيه لزوجته الدكتوره الفت المزلاوى مرشحه القائمه الوطنيه من أجل مصر للانتخابات مجلس النواب 2021، وهو نائب سابق عن الحزب الوطنى عدة دورات بمجلس الشعب.