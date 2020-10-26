شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تنسيقية شباب الأحزاب : كسر الصمت الانتخابى أبرز المخالفات المرصودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب علي مدار يومي التصويت السبت 23 والأحد 24 أكتوبر 2020 في لـ 14 محافظة في المرحلة الأولى وذلك من خلال متابعي التنسيقية الحاصلين علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن المتابعين بدأو بتفقد اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات المرحلة الأولي منذ فتح اللجان في اليوم الأول في 9 صباحا كما استمروا في متابعة اللجان حتي غلقها في تمام 9 مساء وأنه في اليوم الثاني للتصويت بدأ المتابعين كذلك في 9 صباحا بالمرور علي اللجان بمحافظات المرحلة الأولي واستمروا فى أعمالهم حتي غلق اللجان نهائياً بانتهاء التصويت للمرحلة الأولي 9 مساء الأحد 25 أكتوبر .

وأشادت غرفة العمليات ، بتعاون القضاه رؤساء اللجان الانتخابية وتسهيلهم مهمة المتابعين الحاصلين علي تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من تنسيسقة شباب الأحزاب والسياسيين أو من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الانسان والقومي للمرأة والقومي لشئون ذوي الاعاقة، كما أشادت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي جاءت متفقة مع المعايير الدولية المنظمة لذلك .

وأعلنت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب ملاحظات متابعيهم علي العملية الانتخابية كالاتي :

أولا : أن كل اللجان التي زارها متابعونا قد افتتحت أعمالها في تمام 9 صباحا دون تأخير

ثانيا : أن الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا كان لافتا ومشهود طوال التصويت.

Advertisements

ثالثا :أن تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي نزاهة العملية الانتخابية قد تم بشكل احترافي في كل المحافظات دون مخالفات انتخابية مؤثرة علي سير العملية الانتخابية ونزاهتها .

رابعا : أن المخالفات الانتخابية التي رصدها متابعونا قد اقتصرت علي كسر الصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان دون أن يؤثر ذلك علي سير العملية الانتخابية ونزاهتها .

خامسا : الكثافة التصويتية الملحوظة للسيدات خاصة في محافظات الوجه القبلي كما شهد اليوم الثاني الثاني للتصويت إرتفاع ملحوظ في تصويت الشباب بمختلف المحافظات.

سادسا : شهدت مناطق حلايب وشلاتين تصويتا مكثفا خلال يومي التصويت مع تأثير إيجابي واضح لزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحلايب وشلاتين .