شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: لم يتم رصد أى حالة كورونا بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصرى كان على وعى بشكل كامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال إقباله للتصويت فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الأولى.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم الحفاظ على المسافات الأمنة داخل لجان الاقتراع، حيث لم يتم رصد أي حالة كورونا خلال يومى الانتخابات.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك إقبال كبير من جانب المواطنين على لجان الاقتراع وهو ما يؤكد وعى المصريين بأهمية مجلس النواب.