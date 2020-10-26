شكرا لقرائتكم خبر عن بيان احصائى بلجنة انتخابية بإمبابة يرصد حصول نشوى الديب على 236 صوتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 144 التابعة للجنة العمة رقم 8 ومقرها إمبابة، بمحافظة الجيزة لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي أظهرت حصول نشوى الديب 236 صوتا، وحصول طارق سعيد حسنين على 134، وأشرف سامى على 97 صوتا.

كما كشف البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 32 التابعة للجنة العامة رقم 8 ومقرها إمبابة حصول نشوى الديب على 172 صوت وطارق سعيد على 100 صوت وأشرف سامى 37 صوت.

وكشف البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 85 التابعة للجنة العامة رقم 8 ومقرها إمبابة حصول نشوى الديب على 230 وطارق سعيد 149 وأشرف سامى 76 صوتا.

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وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائي للجان الثلاث، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.