نهضة بركان”يتجاوز” عقبة بيراميدز المصري و”يتوج” بكأس “الكاف”

نجح فريق النهضة البركانية في الظفر بلقب كأس “الكاف” بعد تفوقه علی منافسه بيراميدز المصري في المباراة النهاٸية فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسجل الفريق البركاني هدف الفوز في النصف الأول من المواجهة بواسطة المهاجم محسن ياجور، وتحديداً بعد ربع ساعة علی صافرة البداية.

وراهن ممثل كرة القدم الوطنية علی الظفر بثاني أمجد الكٶوس الافريقية بعد نجاحه في بلوغ النهاٸي علی حساب حسنية أكادير، وهو المبتغی الذي تمكن الفريق البرتقالي من تحقيقه بعد مسارٍ ناجح في المغامرة القارية انهاه باعتلاء متصة التتويج.

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