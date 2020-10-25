أمكراز: يجب بعث رسائل إيجابية في عدد من الملفات لتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاقات المقبلة

قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن الشبيبة قامت بسد فراغ كبير في التأطير خلال فترة الحجر الصحي، وذلك من خلال مختلف الأنشطة التي نظمت في إطار الحملة الوطنية السادسة عشر، أحميك وطني، والتي عرفت غنى وتفاعلا كبيراًد

وأضاف أمكراز، في كلمة له خلال انعقاد أشغال اللجنة الوطنية المنعقدة اليوم الأحد “نحن كشبيبة كنا من السباقين إلى إطلاق حملة تحسيسية بخطورة وباء كورونا، سواء في إنتاج الوسائط التوعوية، أو في الخطاب أو من خلال الأنشطة المنظمة، لتلتحق فيما بعد هيئات شبابية وحزبية أخرى”.

من جهة أخرى، أكد الكاتب الوطني أن التحديات المقبلة تستلزم من شبيبة العدالة والتنمية المزيد من الطراوة التنظيمية، والقوة والحيوية، خاصة مع اقتراب “معارك كبرى ورهانات كبير”، داعياً إلى تصفية الأجواء والتفاعل بشكل إيجابي وبعث رسائل إيجابية في عدد من الملفات، لتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاقات المقبلة، على اعتبار أنها ستكون استحقاقات كبيرة ومفصلية، وسيكون الرهان فيها كبيرا من أجل قياس مدى رسوخ الفعل الديمقراطي في بلادنا.