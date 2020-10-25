لحر يروج لملابس تحمل اسمه

شرع مغني الراب لحر، أخيرا، في الاستثمار في الميدان التجاري، من خلال خط ملابس يحمل اسمه الفني.

ونشر لحر، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس السبت، صورا من المحل التجاري في مدينة الفنيدق، الذي يحمل اسم “لحر 75”.

وتضم تشكيلة الملابس، التي يروج لها لحر، سترات، وأقمصة تحمل اسمه، متوفرة للكبار، والصغار، وحتى الفتيات.

خطوة مراد الحلحول، في استثمار اسمه الفني في نشاط تجاري، ليست الأولى من نوعها في مجال الراب، إذ افتتح مسلم خط ملابس باسم “كابايرو”، كما سبق أن قام مغني الراب ديزي دروس بالترويج لملابس باسم “عزي عندو ستيلو”، والأمر نفسه للرابور طوطو مع خط”BNJ”.