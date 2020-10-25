وسط تزايد الدعوات لمقاطعة منتجاتها، في عدد من الدول العربية، على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، وجهت فرنسا دعوة لعدد من الدول لوقف الدعوات لمقاطعة منتجاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، أن فرنسا دعت حكومات الدول المعنية الى “وقف” الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من “أقلية راديكالية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية”، وذلك بعد تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون عن الإسلام أثارت انتقادات وتظاهرات ودعوات الى مقاطعة السلع الفرنسية في العالم الإسلامي.
يشار إلى أن عددا من الدول العربية وخصوصا في منطقة الخليج، تجاوبت بشكل كبير مع دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث أخلت عدد من المحلات أرففها من المنتوجات الفرنسية استجابة لدعوات المقاطعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة الغضب.. فرنسا تتفاعل وتدعو الدول الإسلامية لعدم مقاطعة منتجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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