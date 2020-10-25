نهاٸي كأس “الكاف”.. نهضة بركان علی موعد مع التاريخ أمام بيراميدز المصري

يواجه فريق النهضة البركانية منافسه بيراميدز المصري في نهاٸي “الكاف”، مساء اليوم الأحد بداية من الثامنة، فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويراهن ممثل كرة القدم الوطنية علی الظفر بثاني أمجد الكٶوس الافريقية بعد نجاحه في بلوغ النهاٸي علی حساب حسنية أكادير.

ويعول ممثل منطقة الشرق، والمغرب في المحفل القاري، علی دقاٸق المواجهة لدخول تاريخ المسابقة بعد فشله في الفوز بلقب البطولة الاحترافية، الذي عاد لفريق الرجاء.

وتعتبر مواجهة النهضة البركانية لفريق بيراميدز المصري امتداد للمواجهات المغربية المصرية، بعد مبارتي الوداد والأهلي، الرجاء والزمالك.

ويقود النهاٸي الحكم الكاميروني نيانت أليوم، ويساعده مواطنه ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.