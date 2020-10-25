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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تكشف حقيقة فرض منع التجول والان مع التفاصيل
الأحد 25 أكتوبر 2020
نفى متحدث وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي رفع الوزارة طلبا لمنع التجول، مشيرا إلى أن مستويات الإصابات في البلاد حاليا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه".
وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس أن العالم لا يزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخرا بمستواه الأعلى، في حين يلاحظ هبوط مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.
وسجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 344875 حالة.
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