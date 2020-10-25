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الصحة السعودية تكشف حقيقة فرض منع التجول

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حقيقة فرض منع التجول والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020

نفى متحدث ‎وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي رفع الوزارة طلبا لمنع التجول، مشيرا إلى أن مستويات الإصابات في البلاد حاليا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

 

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات، فقد عدنا بحذر وعلينا الاستمرار بذلك في كل مكان نذهب إليه".

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وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس أن العالم لا يزال يسجل ارتفاعا في أعداد الحالات المسجلة لفيروس بل ويعد تسجيل الحالات في العالم مؤخرا بمستواه الأعلى، في حين يلاحظ هبوط مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز  9% عن الأسبوع الماضي.

 

وسجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 344875 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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