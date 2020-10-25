شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 52010 إصابة بفيروس كورنا المستجد و 116 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ انتشار الوباء.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1,138,507 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 34761 وفاة.