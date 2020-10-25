افاد مصدر امني، الاحد، بتجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر السنك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية تجددت قرب جسر السنك وسط بغداد". واضاف ان "هناك اصابات اثر تلك المصادمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر السنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.