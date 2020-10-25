حريات أردوغان.. حبر من دماء وجدران من حديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لم يكتفِ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تتمثّل الحريات في بلاده، بشارعٍ هنا أو تمثالٍ هناك..فما تقوم به البلدان العريقة عادةً، لا ينطبق على الحالة التركية، التي تحتاج _ وفقاً لحاكمها_ إلى جزيـــرة للديمقراطيّة والحريات !! كيف لا؟! وقد شعّت القيم المتخيَلةُ في رأس أردوغان على نحوٍ تقشعر له الأبدان، وتحار الكلمات في نعته.

القصص والحكايات عن انتهاك الحريات في تركيا عديدة، نرصدها في الفيديو، فهذا قائد دبابة يدهس عجوز كردية.. فلا وقت عنده لانتظار ثانية واحدة تفصل مرورها من وجه عدوانه وبغيه، وهذا برلماني مشارك بالائتلاف الحاكم، فقد ساءه القانون الذي يمنعه من إدخال سيارته أكثر من ذلك، فما كان منه إلّا أن دهس عمداً أحد العاملين في بلدية أنقرة الكبرى.

ما كان لهذه الجرائم وغيرها الكثير أن تحصل لولا الأرضية التي أرساها أردوغان لا سيما بعد مسرحية الانقلاب عام 2016، حينما فرضت حكومة العدالة والتنمية حالة الطوارئ عام 2016، بطشت بالمعارضين، وأودعتهم السجون، وفصلتهم من الوظائف.

منظمة العفو الدولية وثقت حالات التعذيب والانتهاكات داخل الزنازين، فيما وصفت منظمة فريدوم هاوس تركيا بأنها دولة غير حرة، لتنكشف سياسات أردوغان في قمع مواطنيه.