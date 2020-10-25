صحيفة تدعم بايدن.. أول تأييد لديمقراطي من 100 عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت صحيفة محلية في ولاية نيو هامبشاير عن تأييد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 100 عام

وقالت صحيفة " نيو هامبشاير يونيون ليدر"، ذات الميول المحافظة ومقرها مدينة مانشستر، أكبر مدن الولاية، إنها تؤيد ترشيح جو بايدن لمنصب الرئيس يوم الأحد، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.



وأشار الموقع إلى أنها المرة الأولى التي تؤيد فيها الصحيفة مرشحًا ديمقراطيًا لمنصب الرئيس منذ أكثر من 100 عام.

يأتي ذلك بعد أن كسرت الصحيفة أكثر من قرن في دعم الجمهوريين من أجل تأييد الليبرالي جاري جونسون على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

واستهدف بايدن ولاية بقوة نيو هامبشاير، التي فازت بها المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون بفارق ضئيل عام 2016.

جاء هذا التأييد قبل ساعات من الموعد المقرر لزيارة الرئيس ترامب للولاية، الأحد، وفق الموقع الأمريكي.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "خيارنا هو جو بايدن"، إن "بناء هذا البلد يندرج بشكل مباشر ضمن مجموعة مهارات جوزيف بايدن.. لقد وجدنا أن بايدن موظف مهني ورحيم".

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وأضافت: "لقد أعرب مرارًا عن رغبته في أن يكون رئيسًا لكل أمريكا، ونحن نصدق ما قاله.. ربما لا يكون جو بايدن هو الرئيس الذي نريده، لكن في عام 2020 هو الرئيس الذي نحتاجه بشدة. سيكون رئيسًا لجمع الناس معا وتصحيح مسار سفينة الدولة الأمريكية".

وأشار محررو الصحيفة إلى أن "خلافاتهم السياسية مع جو بايدن كبيرة"، وأنهم يتوقعون "قضاء جزء كبير من السنوات الأربع المقبلة في الاختلاف مع إدارة بايدن".

ومضوا بالقول: "كنا نأمل بفوز ترامب في أنه قد يتغير، وأن ثقل ومسؤولية المكتب البيضاوي قد يشكلان رجلاً أكثر احترامًا ورئاسة".

وتابعوا: "لقد شاهدنا مع بقية العالم أن عباءة الرئاسة لم تفعل شيئًا يذكر لتغيير ترامب بينما تغيرت البلاد والعالم بشكل كبير".

لكن الصحيفة أقرت بأن ترامب حقق "العديد من الإنجازات المثيرة للإعجاب" خلال فترة ولايته الأولى، مستشهدة بتعييناته القضائية وسياسته الضريبية ودعمه لحقوق السلاح والعمل نحو السلام في الشرق الأوسط.

لكنها اتهمت ترامب بالفشل في تحمل المسؤولية عن مدى انتشار جائحة فيروس كورونا، وتضخيم الدين الوطني واستخدام "المشهد السياسي الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي" كسلاح "يدمر كل الوافدين إلى فرحة قاعدته الجماهيرية ولكن على حساب الوطن".

واختتمت الصحيفة بقول: "الرئيس ترامب ليس مخطئًا دائمًا بنسبة 100٪، لكنه ليس الخيار المناسب لأمريكا بنسبة 100٪".