"الشيوخ" يحدد جلسة التصويت لتعيين مرشحة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل، يوم غد الإثنين، موعدا لجلسة التصويت النهائي على تعيين إيمي كوني باريت، عضوا في المحكمة العليا.
وكوني هي القاضية التي اختارها الرئيس دونالد ترامب خلفا للقاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وذلك قبل أقل من عشرة أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي.
وفي جلسة عقدت في نهاية الأسبوع، وهو أمر نادر، تمكنت الغالبية الجمهورية من تخطي مماطلة الديمقراطيين في هذا الملف، إذ تقرر بموجب تصويت (51 مقابل 48) إنهاء النقاشات الجارية حول اختيار ترامب باريت لعضوية المحكمة العليا.
وسارت عملية اختيار باريت وجلسات مناقشة تعيينها في المحكمة العليا بسرعة غير معهودة، ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح المحافظين غالبية 6 أصوات مقابل ثلاثة في أعلى هيئة قضائية أمريكية.
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