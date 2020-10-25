نيران ببغداد وكربلاء.. مظاهرات دامية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت النيران بسرادقات المعتصمين قرب ساحة التحرير وسط بغداد، مساء الأحد، فيما فرقت قنابل صوت ودخان المتظاهرين قرب مبنى محافظة كربلاء.

تصُاعد الأحداث جاء خلال إحياء المتظاهرين للذكرى الأولى للاحتجاجات التي انطلقت في عموم العراق في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وعرفت فيما بعد بـ"حركة 25 أكتوبر".

وتطالب تلك الحركة بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد، فيما أضاف إليها المتظاهرون هذا العام، مطلب القصاص من مليشيات إيران.

وأظهر شريط فيديو مصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع ألسنة النيران في خيم المعتصمين قرب نصب الحرية في الباب الشرقي، وسط العاصمة.

وهرعت سيارات إطفاء كانت على مقربة من ساحة الاحتجاج إلى الموقع، وتمكنت من إخماد الحريق بعد محاولات صعبة للوصول لمكانه جراء تدافع المتظاهرين.





وأكد متظاهرون لـ"العين الاخبارية"، أن "عناصر من الدفاع المدني أصيبت بجروح متفاوتة بعد رشقهم بالحجارة من قبل بعض الذين يحسبون على المظاهرات".

واستدركوا بالقول: "هنالك تحركات لعناصر مشبوهة لتصعيد الأحداث وتثوير العنف بين المحتجين والعناصر الأمنية".

وعقب انطلاق مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول، نشبت اشتباكات بين المتظاهرون ورجال مكافحة الشغب، في مناطق العلاوي وجسر السنك وساحة الوثبة، فيما تحرك جمع من المحتجين عبر جسر الشهداء لعبور خط الصد الذي وضعته القوات الامنية .

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وعشية انطلاق المظاهرات، رشق المتظاهرون عناصر من قوات حفظ النظام المكلفة بحماية ساحات التظاهر، بقنابل يدوية، فوق جسر الجمهورية مما أسفر عن إصابة العشرات منهم.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن "مجموعة محسوبة على المتظاهرين قامت بإلقاء قنابل يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين المظاهرات، مما أدى الى جرح 2 من الضباط و30 من منتسبي فوج الطوارئ الثاني".

وأكدت وزارة الداخلية العراقية، تعرض عناصرها إلى اعتداء بالقنابل الصوتية والمولتوف الحارق في منطقة العلاوي من قبل جماعات وصفتهم بالمحسوبين على المتظاهرين".

وكان الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، كشف عن "اعتقال عدد من الأشخاص الذين يحملون آلات حادة، فضلاً عن مراهق بحوزته 61 قنينة بها مواد تدخل في صناعة قنابل المولوتوف شديدة الحرق".

وفي تصعيد احتجاجي، أضرم محتجون تقدر أعدادهم بالعشرات، النار في عدد من إطارات السيارات أمام مبنى محافظة كربلاء.

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365"، أن "تبادلا للعنف وقع بين متظاهرين وعناصر من الأمن قرب مبنى المحافظة بعد حرق الإطارات وإضرام النيران".

وأضاف أن "القوات المسؤولة عن حماية الاحتجاجات اضطرت إلى استخدام القنابل الصوتية والدخانية لتفريق المتظاهرين".

وفي بابل، جنوبي العراق، أقدم متظاهرون على حرق منزل رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري.

وأظهر شريط مصور تصاعد أعمدة الدخان، فيما كانت تتعالى أصوات منبهات السيارات يرافقها هلع وتحرك مرتبك لبعض الأفراد في الشارع القريب من بيت المسؤول العراقي.