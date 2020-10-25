للمرة الثانية خلال شهر.. هدنة إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ بداية من غد الإثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن بلاده ساهمت اليوم في إجراء مفاوضات مكثفة مع وزيري الخارجية الأرميني والأذري للاقتراب من حل سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ.

وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان، أن وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية سيبدأ اعتبارا من صباح غد.

من جانبها، قالت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في الصراع، إنها ستجتمع مجددا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول لمناقشة قضية الإقليم.

وفي وقت سابق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين لتلفزيون "سي بي إس" أنه "بطلب من الرئيس دونالد ترامب أمضينا نهاية الأسبوع بأكملها" في "محاولة إحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان".



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وخلال تجمع انتخابي بولاية نيو هامشير أشاد ترامب بجهوده الدبلوماسية لإحلال السلام في عدة مناطق من العالم، قبل أن يقول "والآن لدينا أرمينيا".

وأمس السبت، التقى وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل منفصل نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف ثم الأرميني زهراب مناتساكانيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن. ولم يحدث لقاء ثلاثي.

وتعتبر الهدنة برعاية أمريكية هي الثانية بين الطرفين خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

حيث توصلت روسيا إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن سرعان ما انهارت نتيجة التدخلات التركية.

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.